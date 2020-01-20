Велика пилова буря накрила східний австралійський штат Новий Південний Вельс. Вихори піску та пилу піднімалися на висоту десятого поверху. Швидкість вітру сягала 100 кілометрів на годину. Майже водночас у столиці Австралії, Канберрі, і передмісті Мельбурна приблизно у 300 кілометрах від осередку бурі випав град завбільшки з яйце.

Крижані кулі трощили вікна автівок та ламали гілля. Також синоптики попередили про небезпеку гроз у південно-східних регіонах країни, раніше спустошених лісовими пожежами.

Жертвами вогню тоді стали 29 людей і мільйони тварин. Тисячі сімей залишилися без даху над головою.