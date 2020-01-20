В понедельник, 20 января, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал проведенную в Херсонской области спецоперацию. Соответствующее видео публикует пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подозреваемого в создании группировки уже везут в Киев.

Руслан Рябошапка заявил:

Речь идет, в частности, о создании и участии в деятельности преступной организации, которая занималась запугиванием, избиениями и уничтожением имущества наших граждан. Лицо, подозреваемое в создании этой организации, задержано, ему сообщено о подозрении, на данный момент он доставляется в один из судов города Киева для избрания меры пресечения.

Он также добавил, что по месту отбывания наказания сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления лицу, которое считается руководителем группы лиц, которые напали на Катерину Гандзюк.

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Следует отметить, что большая часть процессуальных действий проводилась с целью раскрытия преступления, связанного с нападением на Катерину Гандзюк. В частности, следствие интересуют доказательства, которые бы помогли выяснить механизм планирования и совершения этого преступления.

В ходе спецоперации еще раскрыли два разбойных нападения и задержали мужчину, находившегося в розыске в связи с совершением еще одного преступления.

Всего провели 35 обысков и сообщили о подозрении 9 лицам. В ходе этих процессуальных действий изъята большая сумма наличных и оружие.

С целью обеспечения усиленной охраны общественного порядка были привлечены особые силы Национальной полиции, а также СБУ.

Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства