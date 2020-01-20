Обыски в Херсоне: подозреваемого везут в Киев [ Редактировать ]
В понедельник, 20 января, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал проведенную в Херсонской области спецоперацию. Соответствующее видео публикует пресс-центр Офиса генпрокурора.
Подозреваемого в создании группировки уже везут в Киев.
Руслан Рябошапка заявил:
Речь идет, в частности, о создании и участии в деятельности преступной организации, которая занималась запугиванием, избиениями и уничтожением имущества наших граждан. Лицо, подозреваемое в создании этой организации, задержано, ему сообщено о подозрении, на данный момент он доставляется в один из судов города Киева для избрания меры пресечения.
Он также добавил, что по месту отбывания наказания сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления лицу, которое считается руководителем группы лиц, которые напали на Катерину Гандзюк.
Следует отметить, что большая часть процессуальных действий проводилась с целью раскрытия преступления, связанного с нападением на Катерину Гандзюк. В частности, следствие интересуют доказательства, которые бы помогли выяснить механизм планирования и совершения этого преступления.
В ходе спецоперации еще раскрыли два разбойных нападения и задержали мужчину, находившегося в розыске в связи с совершением еще одного преступления.
Всего провели 35 обысков и сообщили о подозрении 9 лицам. В ходе этих процессуальных действий изъята большая сумма наличных и оружие.
С целью обеспечения усиленной охраны общественного порядка были привлечены особые силы Национальной полиции, а также СБУ.
Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства
по теме
Дело Гандзюк: обвиняемого задержали
В понедельник, 20 января, Служба безопасности Украины подтвердила информацию о задержании обвиняемого по делу об убийстве херсонской активисты Екатерины Гандзюк
"Захват" моста Метро: "минера" отправили в психбольницу
В понедельник, 20 января, Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро
Мужчины справили нужду на детской площадке и попали под обстрел
Под Киевом, в Коцюбинском, в одном из дворов, произошел конфликт со стрельбой
Дело Гандзюк: прокуратура проводит обыски
По делу Гандзюк 20 января проходят обыски
Крещение Господне: куда пойти 18-19 января (афиша)
19 января вся Украина празднует один из самых главных христианских праздников - Крещение Господнее