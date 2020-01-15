В среду, 15 января, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка встретился с послами стран "Большой семерки" и обсудил расследование авиакатастрофы МАУ в Иране, пишет Офиса Генпрокурора в среду, 15 января.

"Во время встречи были обсуждены вопросы по расследованию катастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран- Киев", - говорится в сообщении.

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Стороны также обменялись позициями относительно санкций ЕС, примененных к прежним чиновникам. Еще обсуждался вопрос реформирования прокуратуры в Украине, а также те шаги, которые уже удалось достичь в этом направлении.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.