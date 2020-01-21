Украинский самолет Boeing 737 компании МАУ, который разбился 8 января в Тегеране (Иран), был сбит двумя ракетами Tor-M1 класса "земля-воздух" малого радиуса действия. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, известно, что самолет вылетел из Тегерана в 6:12 по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 2,4 км. С экранов вторичного наблюдения лайнер исчез в 6:15, а из первичного - в 6:18. Пролетев мимо жилого района, самолет коснулся земли в общественном парке.

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Лайнер разрывался на части, когда двигался через футбольное поле, сельхозугодья и сады. Об этом свидетельствуют данные второго предварительного отчета о расследовании Организации гражданской авиации Ирана.

В отчете также говорится, что "черные ящики" лайнера являются одними из самых передовых в своем классе в мире, а у Ирана нет средств для их декодирования. При этом французские и американские агентства по расследованию авиационных событий отказались отправлять в Иран необходимое оборудование для расшифровки "черных ящиков".

Напомним, что иранский министр прибыл в Украину для извинений, а в "Борисполе" родные попрощались с погибшими украинцами в жутком авиакрушении.