Авиакатастрофа в Иране: Украине вернут обломки сбитого самолета [ Редактировать ]
В понедельник, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами. Он приехал в Киев, чтобы обсудить детали расследования сбитого самолета МАУ под Тегераном. Об этом сообщается на сайте президента.
В вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона придерживалась большинства договоренностей. Зеленский отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быструю идентификацию тел граждан Украины и их возвращение.
Президент отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы.
На встрече обсудили вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Зеленский подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.
Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки черных ящиков". Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.
Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создание совместной следственной группы.
Стороны выразили соболезнования в связи с гибелью граждан Украины и Ирана.
Напомним, что иранский министр прибыл в Украину для извинений, а в "Борисполе" родные попрощались с погибшими украинцами в жутком авиакрушении.
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