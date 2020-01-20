В понедельник, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами. Он приехал в Киев, чтобы обсудить детали расследования сбитого самолета МАУ под Тегераном. Об этом сообщается на сайте президента.

В вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона придерживалась большинства договоренностей. Зеленский отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быструю идентификацию тел граждан Украины и их возвращение.

Президент отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы.

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На встрече обсудили вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Зеленский подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки черных ящиков". Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создание совместной следственной группы.

Стороны выразили соболезнования в связи с гибелью граждан Украины и Ирана.

Напомним, что иранский министр прибыл в Украину для извинений, а в "Борисполе" родные попрощались с погибшими украинцами в жутком авиакрушении.