Відповідну заяву розмістили на сторінці посольства у Фейсбукові

Велика Британія перепрошує за розміщення українського тризуба до посібника з протидії екстремізму. Відповідну заяву розмістили на сторінці посольства у Фейсбукові.

"Тризуб як головний елемент Державного герба України має конституційне, історичне та культурне значення для України", - йдеться у заяві.

Проте у ній не поуточнюють, чи будуть британці переробляти посібник. Напередодні у вітчизняному МЗС вимагали видалити з антитерористичного посібника елемент української державної символіки.