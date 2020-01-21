Подделка документов: женщину задержали в "Борисполе" (фото) [ Редактировать ]
В "Борисполе" задержали женщину, которая пыталась попасть в Украину по поддельному паспорту. Она предъявила пограничникам поддельный румынский паспорт. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
У девушки также обнаружили поддельную ID-карту гражданки Румынии. Она прилетела из Лондона. Позже она рассказала, что купила документы в Лондоне за две тысячи долларов.
"Женщина предоставила на проверку загранпаспорт гражданки Румынии 1989 года рождения. Однако инспектор пограничного контроля сразу обнаружил признаки подделки, а именно - замену страниц с установочными данным", - говорится в сообщении.
Поскольку она имела при себе еще и поддельную ID-карту гражданки Румынии а настоящие документы отсутствовали, ее задержали. На девушку составят протокол и будут устанавливать ее личность.
Ранее сообщалось о том, что в "Борисполе" задержали мужчину, который спрятал в штанах iPhone 11 Pro.
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