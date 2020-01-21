Дело Гандзюк: начался суд над Павловским [ Редактировать ]
Во вторник, 21 января, Печерский районный суд Киева начал рассмотрение избрания меры пресечения бывшему помощнику народного депутата Игорю Павловскому, который является фигурантом дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Суд на Павловским должен был начаться в 12:00, но его перенесли на 15:00 из-за отсутствия подозреваемого.
Судебное заседание началось только в 15:35.
20 января Павловский был задержан в ходе спецоперации в Херсоне.
Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации.
Добавим, что Павловский проходит по делу Гандзюк как подозреваемый в организации убийства. Исполнители уже получили приговор. Еще есть один подозреваемый в заказе убийства активистки - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.
Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства
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