Дело Гандзюк: прокуратура проводит обыски [ Редактировать ]
В Херсоне по делу активистки Екатерины Гандзюк 20 января проходят обыски. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику депутата Украины предыдущих созывов. Следует отметить, что обвинительный акт по указанному лицу уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы договору о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк, - говорится в сообщении.
В пресс-службе прокуратуры отметили, что о подозрении сообщается и другим членам преступной организации.
"Кроме того, прокуратурой, совместно с сотрудниками оперативных подразделений СБУ, предпринят ряд обысков с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк", -добавили в ГПУ.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, 31 июля 2018 году на Екатерину Гандзюк напали при выходе из ее дома. Злоумышленник облил ее концентрированной серной кислотой. В результате Гандзюк получила 40% ожогов тела, несколько месяцев лежала в больнице и перенесла несколько тяжелых операций. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.
Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства
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