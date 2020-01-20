В Херсоне по делу активистки Екатерины Гандзюк 20 января проходят обыски. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику депутата Украины предыдущих созывов. Следует отметить, что обвинительный акт по указанному лицу уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы договору о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк, - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что о подозрении сообщается и другим членам преступной организации.

"Кроме того, прокуратурой, совместно с сотрудниками оперативных подразделений СБУ, предпринят ряд обысков с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк", -добавили в ГПУ.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, 31 июля 2018 году на Екатерину Гандзюк напали при выходе из ее дома. Злоумышленник облил ее концентрированной серной кислотой. В результате Гандзюк получила 40% ожогов тела, несколько месяцев лежала в больнице и перенесла несколько тяжелых операций. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства