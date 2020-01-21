50-й ювілейний Всесвітній економічний форум стартував у швейцарському Давосі. У перший день роботи зібрання туди прибув головний гість - Дональд Трамп. Про що розповів світовим лідерам очільник Білого дому? І взагалі, які теми розглядають на бізнес-саміті, дивіться далі.

На появу Дональда Трампа в Давосі особливо чекали. Востаннє американський лідер виступав на цій бізнесовій платформі 2018. Торік їхати відмовився через політичні проблеми - демократи не могли дійти згоди з республіканцями, країні загрожував шатдаун. Цього разу клопоту не менше. Самому президентові загрожує імпічмент. І поки Сенат готується до відповідних слухань, американський президент у Швейцарії розповідає про успіхи його країни в економічній сфері.

"Америка знову на коні і як ніколи впевнено. Лише за один минулий тиждень Сполучені Штати уклали надважливі угоди - одну з Китаєм а іншу з Мексикою та Канадою. Таких масштабних домовленостей ще ніколи не було. Вони представляють нову модель торгівлі для 21 століття", - говорить Дональд Трамп, президент США.

У своїй промові Дональд Трамп буквально випромінював оптимізм. У світовий апокаліпсис, про який попереджають екоактивісти, очільник Білого дому не вірить, хоча запевняє, що вважає захист довкілля дуже важливим. Оптимізм американського лідера розділив і головний організатор форуму.

"Мене особливо дуже вразила кінцівка виступу Дональда Трампа. Я сам відчуваю, що в нашому світі надто багато песимізму та цинічності. А він відкрив оптимістичний конструктивний погляд на наше майбутнє", - говорить Клаус Шваб, засновник Всесвітнього економічного форуму.

Чи буде це майбутнє оптимістичним - це ще питання, особливо з точки зору самих екоактивістів. Збереження довкілля в умовах економічного розвитку - це ключова тема цьогорічного форуму. Від імені захисників природи у Давос прибула шведська школярка Ґрета Тунберґ. Торік вона стала відомою на весь світ своїми закликами до можновладців вплинути на кліматичні зміни. Дівчина визнає - поки що бореться з вітряками.

"Складається враження, що клімат і довкілля - це нині дуже гаряча тема, і велика вдячність за це молоді, яка її просуває. Але якщо придивитися з іншого боку, то насправді жодних змін не сталося, і викиди вуглецевого газу в світі не зменшилися. А це те, чого ми, серед іншого, хочемо домогтися", - говорить Ґрета Тунберґ, екоактивістка.

Узявши слово на форумі - дівчина знову взялася за звичну для себе справу - приєдналася до кліматичної демонстрації. Цього року протестний рук на економічному форумі особливо активний.