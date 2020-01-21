Чи загрожує світові пандемія нового коронавірусу, який викликає пневмонію? Вже завтра на екстреному засіданні це питання обговорять експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наразі влада КНР повідомляє про 300 випадків хвороби. Втім, експерти не виключають, що інфікованих набагато більше. Про новий вірус та його діагностику розкаже Тетяна Логунова.

Прикордонники у масках та інфрачервоні камери, що фіксують пасажирів із підвищеною температурою. В аеропортах Японії усіх, хто прилетів з Китаю, спершу перевіряють медики. Такі ж самі перевірки запровадили в Індонезії та Південній Кореї. Аби попередити поширення небезпечного коронавірусу, який викликає тяжку пневмонію.

"Після прибуття літаків з китайського міста Ухань ми проводимо посилену дезінфекцію. Це необхідно, аби наші пасажири були у безпеці", - говорить Ко Юн-Хо, представник аеропорту Інчхон.

Перші випадки зараження новим вірусом зафіксували минулого року у китайському місті Ухань. Усі хворі працювали на місцевому рибному ринку, який влада терміново закрила на карантин. Утім, зупинити поширення вірусу не вдалося. Наразі тільки у Китаї за офіційними даними інфіковані майже 300 людей. Про перших захворілих уже повідомляють Японія, Таїланд та Південна Корея. Шестеро людей померли.

Відомо, що новий коронавірус, який вже називають "вірусом Уханя" уражує дихальні шляхи і викликає вірусну пневмонію. Вже розроблено спеціальний тест, який може діагностувати хворобу. Відомо також, що вірус передається від людини до людини.

Влада Китаю обіцяє взяти спалах захворювання під контроль. Незважаючи на те, що зараз у китайців новорічні канікули і вони активно подорожують країною і світом. Утім, обіцянки високопосадовців - жителів КНР не запокоюють. Люди намагаються захистити себе хоча б за допомогою масок.

"Звісно, я хвилююся. Добре, що вдалося придбати маску. У магазинах біля мого будинку їх уже розкупили. Так багато людей захворіли, соціальні медіа тільки про це й пишуть".

Завтра на екстренне засідання збереться Всесвітня організація з охорони здоров'я. На зустріч приїде й делегація з Китаю. Експерти ВОЗ планують оцінити ступінь загрози нового вірусу і ймовірність пандемії. Востаннє її оголошували у 2009-му - через поширення вірусу H1N1, так званого "свинячого грипу". Тоді його жертвами стали 18 тисяч людей.