Подарунок на різдво. Свято для місцевої дітвори організували в Одеському театрі опери та балету. Цього року зустріч зібрала рекордну кількість малюків. Як усе відбувалося - бачили наші кореспонденти.

Щороку у різдвяні дні Одеська єпархія Української Православної церкви влаштовує свято для дітей. На Митрополичу ялинку запрошують учнів недільних шкіл, маленьких сиріт, багатодітні родини, а також сім'ї військових і переселенців із Донбасу.

"Это праздник, который призван научить детей добру. Сейчас в наше время, когда много агрессии, много зла, мы надеемся, что это мероприятие подарит детям зернышко веры, добра и света", - говорить Димитрій Яковенко, керівник відділу Одеської єпархії УПЦ.

Цього разу свято організували в місцевому театрі опери та балету. Це єдиний в Одесі зал, який зміг умістити всіх запрошених. А їх бул рекордно багато - понад півтори тисячі. Яскравий інтер'єр закладу миттєво захопив увагу дітей.

"Я пришла смотреть театр. Я просто обожаю в них ходить, потому что там выключают свет и очень прикольно показывают свет так, фонари так светят - и так прикольнее выглядит театр", - говорить Юлія Беткова, глядачка.

"Мы пришли, чтобы посмотреть на классный театр. Мне нравится, что здесь очень красиво и что здесь + очень много общительных людей", - говорить Аліна Подалінчук, глядачка.

Для малюків організатори підготували музично-театралізовану казку "Подарунок на Різдво". Зі сцени виступили хорові, танцювальні, вокальні та інструментальні колективи. І все це із глибоким змістом та прикладами з Євангелія. Дорослим свято також сподобалося.

"Цель данного мероприятия, я считаю, очень такая хорошая, потому что сегодня такие мероприятия собирают всех нас здесь, мы можем увидеть друг друга, пообщаться и соответственно восславить Бога в таком замечательном празднике", - говорить Єлизавета Тур, гостя свята.

Із Різдвом глядачів привітав Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. А у зверненні до гостей він розтлумачив значення цього свята для усього людства.

"Мы переживаем непростые события, времена, мы просим, чтобы Господь не оставлял нас в своей милости, чтобы Господь благословил нас миром, согласием, любовью, чтобы этот мир вошел в каждое человеческое сердце, чтобы он воцарился на нашей украинской земле и чтобы мы все стали свидетелями и поборниками мира, потому что мир - это добро, это любовь, это благословление Божье", - говорить Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел.

Наостанок юних гостей чекали солодощі. Різдвяні подарунки малюкам придбали меценати: депутати місцевої облради Віктор Баранський та Віталій Саутьонков.