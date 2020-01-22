П'ятеро людей стали жертвами циклону Глорія на сході Іспанії. За інформацією місцевих ЗМІ, один із них - українець. Це 55-річний чоловік, його тіло знайшли неподалік торговельного центру у муніципалітеті Каркайшент у Валенсії.

Зимовий шторм вирує над піренейським півостровом четвертий день поспіль. Він приніс на середземноморське узбережжя сильні вітри, снігопади та мороз. Нині циклон наблизився до Франції.