Зимовий шторм в Іспанії: серед загиблих є українець [ Редактировать ]
П'ятеро людей стали жертвами циклону Глорія на сході Іспанії. За інформацією місцевих ЗМІ, один із них - українець. Це 55-річний чоловік, його тіло знайшли неподалік торговельного центру у муніципалітеті Каркайшент у Валенсії.
Зимовий шторм вирує над піренейським півостровом четвертий день поспіль. Він приніс на середземноморське узбережжя сильні вітри, снігопади та мороз. Нині циклон наблизився до Франції.
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