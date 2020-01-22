У Парижі показали алмаз завбільшки з тенісний м'ячик [ Редактировать ]
Алмаз завбільшки з тенісний м'ячик - показали у Парижі. Вага коштовності - 1750 каратів. Це другий за розмірами необроблений камінь в історії. Його знайшли торік у Ботсвані.
Нині коштовність належить одному з французьких модних домІв. Незабаром його мають обробити. Із дрібних каменів, які утворяться після шліфування, виготовлять колекцію прикрас. А частину коштів від її продажу передадуть на допомогу жителям Ботсвани.
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