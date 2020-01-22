Алмаз завбільшки з тенісний м'ячик - показали у Парижі. Вага коштовності - 1750 каратів. Це другий за розмірами необроблений камінь в історії. Його знайшли торік у Ботсвані.

Нині коштовність належить одному з французьких модних домІв. Незабаром його мають обробити. Із дрібних каменів, які утворяться після шліфування, виготовлять колекцію прикрас. А частину коштів від її продажу передадуть на допомогу жителям Ботсвани.