Мы обязательно добьемся правды! Об этом 22 января в Одессе на встрече с родственниками погибших 2 мая 2014 года сказал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Для нас это принципиальный вопрос - мы должны раскрыть людям правду, убийцы должны быть наказаны, как и те, кто расстреливал людей на Майдане. Эти две трагедии будут постоянно в нашем поле зрения. Мы добьемся, чтобы правда восторжествовала", - подчеркнул политик.

Сопредседатель фракции оппозиционеров считает, что нынешняя власть, как и ее предшественники, не заинтересована в расследование тех трагических событий. Поэтому "Оппозиционная платформа - За жизнь" намерена привлечь к контролю над расследованием международные организации.

"Конечно, не все международные организации пойдут навстречу в этом вопросе, многие из них в свое время замалчивали эту трагедию. Но мы найдем тех, кто заинтересован в правде. И правды мы добьемся. Такие трагедии срока давности не имеют", - подчеркнул Юрий Бойко.

Комментируя нежелание одесской власти устанавливать памятник погибшим, народный депутат напомнил, что действующий мэр - фигурант нескольких уголовных дел.

"Он обещал, что поставит памятник, но обманул одесситов. И мы этого не забудем. Будут выборы мэра - надо делать выводы, кого выбирать. Я с вами и буду с вами до тех пор, пока не восторжествует правда и пока не будут наказаны убийцы. Для нас это принципиальный вопрос", - сказал политик.

Во время встречи к Юрию Бойко обратилась одесситка. Она показала ему письмо-отписку от правоохранительных органов, которые отказываются признать потерпевшими родственников погибших.

"Только Николай Скорик подал 17 депутатских запросов по событиям 2 мая в Одессе - на все были получены отписки. Мы заберем этот ответ и сделаем запрос от фракции. Кроме того, эта тема постоянно будет подниматься в повестке дня Одесского облсовета и находится под контролем нашей фракции в Верховной Раде. Мы вас не бросим", - заверил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

22 января в Одессе Юрий Бойко и народный депутат Николай Скорик провели встречу с родственниками погибших 2 мая 2014 года. Напомним, в результате столкновений и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 и получили ранения 250 человек. За пять лет виновные в той страшной трагедии так и не названы.

Депутаты-оппозиционеры оказывают юридическую поддержку родственникам погибших, помогая добиться правды и справедливости. Уже в новом составе Верховной Рады фракция выступила с инициативой создания ВСК по расследованию событий 2 мая в Одессе. 30 октября 2019 года монобольшинство не поддержало данную инициативу. Кроме этого, до сих пор не выполненным остается решение Одесского горсовета №6755-VІ от 10.05.2015 года "Об увековечивании памяти жертв трагедии 2 мая 2014 года в городе Одессе".