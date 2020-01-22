Информация о доходах министров, их заместителей и руководителей крупных государственных предприятий вызвала бурю возмущения у украинцев. Суммы в сотни тысяч, а порой и миллионы гривен ‒ это коррупция в чистом виде, использование своего служебного положения в целях личного обогащения. Эти решения принимались представителями власти в рамках системы круговой поруки. Преступность таких выплат под давлением оппозиции, СМИ и общества были вынуждены признать и премьер-министр, и президент Зеленский.

Для того чтобы раз и навсегда запретить министрам, чиновникам, депутатам и работникам государственных предприятий получать зарплаты, не соответствующие их реальному вкладу в развитие страны и являющиеся изощренным издевательством над простыми украинцами, порой получающими в сотни раз меньше, "Оппозиционная платформа - За жизнь" внесла в парламент законопроект, который ограничит сверхдоходы чиновников.

Максимально допустимый размер выплат лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, руководителям учреждений и организаций, которые финансируются из бюджета, не должен превышать десяти минимальных зарплат, то есть 47 230 гривен на сегодняшний день.

Те госслужащие, которым эта высокая по меркам Украины зарплата кажется недостаточной, могут искать возможности для самореализации в частном секторе или работать над повышением минимальной зарплаты ‒ на благо всех украинцев.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"