У День Соборності українці вшановують пам'ять перших загиблих героїв Небесної сотні. 22 січня під час протистояння на вулиці Грушевського в Києві було вбито Сергія Нігояна й Михайла Жизневського та поранено Романа Сеника, який згодом помер у лікарні. А під Києвом у той день виявили тіло Юрія Вербицького.

Сьогодні родичі загиблих зустрілися з представниками Генпрокуратури і ДБР та закликали довести справи Майдану до кіцня. Водночас правоохоронці наголошують - розслідування триває. І обіцяють зробити все можливе, щоб розкрити вбивства.

"Всі матеріали провадження, всі звіряємо щоб прийняти до нашого провадження і, безумовно, в короткий строк зробити все від нас можливе, провести всі слідчі дії, які не були проведені, щоб розкрити ці провадження і спрямувати за наявності справи до суду. Тобто, максимальна кількість сил і засобів вкладена в розслідування саме цих справ", - наголосив Артем Яблонський, слідчий 3-го спецпідрозділу ДБР.

"Нас стає все менше, наша задача - моя, наприклад - зробити все, щоб дочекатися вироків і знайти дійсно винних. Ми не маємо забувати, що було 6 років тому, 6 років тому Європейська площа була свідками жахливих подій - на той день Соборності відбулися дії з боку влади зовсім такі, які не мають бути виправдані, Ми не можемо забувати, ми маємо пам'ятати наших героїв", - зазначила Світлана Бадера, дружина Сергія Бадери.