Опозиція закликає владу розслідувати гучні справи 2014 року - розстріли на Майдані та загибель людей в Одесі другого травня. Про це заявив голова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.

Хто і чому, на думку опозиціонера, зволікає з розслідуванням? Дивіться в сюжеті.

Візит до Одеси Юрій Бойко, як завжди, розпочинає з покладання квітів біля Будинку профспілок. Другого травня дві тисячі чотирнадцятого тут під час пожежі загинули сорок дві людини, ще шістьох убили в центрі міста. Рідні загиблих скаржаться на правоохоронців: розслідування злочинів не просувається.

"Нас не признают потерпевшими по поводу убийства наших детей!", - говорить мати загиблого.

Співголова "Опозиційної платформи - За життя" каже: протягом п'яти років влада не розслідувала ані розстріли на Майдані в Києві, ані трагічні події в Одесі. Переконаний - це тому, що високопосадовці самі ж і організували ці злочини. З приходом нової команди - ситуація не змінилася.

"После смены власти мы не видим активных действий по расследованию. Мы этот вопрос будем поднимать. Более того, мы не доверяем нашим правоохранительным органам в этом отношении: ни по Майдану, расстрелам, ни по трагедии здесь в Одессе, они не проводят расследование -по этому, мы будем подключать международные организации для того, чтоб они контролировали ход расследования этой страшной трагедии.

Я сразу хочу сказать, что не все международные организации хотят в этом отношении помогать, не все объективны - часть из них, как раз участвовали в том, чтобы замалчивалась эта трагедия, но мы найдем такие, которые будут контролировать этот процесс", - наголосив Юрій Бойко, співголова парії "Опозиційна платформа - За життя".

Наразі біля Буднику профспілок немає навіть меморіального знака: квіти люди кладуть просто біля паркану. Юрій Бойко розповідає: ще у 2016 році була домовленість із мером Геннадієм Трухановим про те, що чиновники встановлять тут пам'ятник, та все залишилося на словах.

"То, что действующий мэр фигурант нескольких уголовных дел - обманул одесситов, когда обещал поставить здесь памятник, чтобы люди приходили не к забору, а приходили куда-то к памятному знаку, где погибли их родственники и могли поклониться - он обманул, и это тоже мы не забудем. Так обманывать одесситов, так обманывать своих избирателей нельзя. По этому, выборы мэра будут - надо будет просто делать выводы, кого выбирать", - зазначив Юрій Бойко, співголова парії "Опозиційна платформа - За життя".

А днями ще й профільна комісія одеського виконкому відмовила у встановленні меморіального знака на місці трагедії. В "Опозиційній платформі - За життя" не згодні з таким ставленням до загиблих.

"Должно быть два памятных знака: и одной, и другой стороне. То есть, политику надо убрать. Это люди, которые погибли - и если одним установлен памятный знак на Дерибасовской - угол Преображенской, то должен быть установлен и другим: это нормально, это справедливо и так должно бать", - наголосив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Опозиціонери вкотре наголосили: проведення розслідувань як подій на Майдані, так і заворушень в Одесі - для політсили залишається принциповим питанням. А рідним загиблих пообіцяли: винуватці зрештою будуть знайдені й покарані.