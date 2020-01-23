В Конгрессе США 45 сенаторов-республиканцев решили дать показания в деле о импичменте Трампа и оправдать его. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, сообщает газета The Washington Post.

Как он рассказал, в Сенате есть еще пять-восемь человек, которые хотят узнать от демократов больше информации.