Об этом 23 января во время встречи с рабочими Коростенского завода железобетонных шпал на Житомирщине заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Общаясь с коллективом завода, а это почти полтысячи работников, парламентарий подчеркнул, что та политика, которую по отношению к предприятию проводит государство в лице "Укрзализницы", - это путь к деиндустриализации всей страны.

"Очень больно видеть, как современное предприятие с большими перспективами страдает от отношения к нему чиновников. Ситуация на этом предприятии абсолютно схожа с тем, что происходит по всей Украине, - власть пытается остановить те промышленные предприятия, которые работают. Нет понимания и стратегии развития реального сектора экономики - и мы это видим воочию. "Укрзализница" не дает Коростенскому заводу ЖБШ заказов, создавая таким образом искусственные условия для доведения его до банкротства, чтобы предприятие за копейки могли приватизировать приближенные к "Укрзализнице" структуры. Этого нельзя допустить", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он также отметил, что ситуация с этим предприятием, как в зеркале, отражает положение всех украинских промышленных предприятий.

"Мы будем защищать такие предприятия, потому что они - основа нашей экономики. Именно поэтому я считаю, что такое отношение чиновников к реальному сектору экономики - это путь в никуда. Мы будем требовать, чтобы правительство, которое не разбирается в экономических вопросах, ушло в отставку", - сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Справочно: Коростенский завод железобетонных шпал ведет свою историю с 1958 года. В настоящее время средняя зарплата на предприятии за 2019 г. составляет 10 265 грн. - люди не довольны таким заработком, и завод постоянно испытывает нехватку квалифицированных рабочих кадров: формовщиков железобетонных изделий, арматурщиков, токарей, фрезеровщиков, сварщиков, машинистов крана и проч. Проблемным вопросом на предприятии является длительное согласование договоров с региональными филиалами АО "Укрзализниця" на реализацию железобетонной продукции для нужд железных дорог, а также выполнения условий договоров.

В то же время за 2019 г. предприятие уплатило налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней 52,5 млн грн., что на 2,3 млн грн. больше запланированного.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" стоит на защите прав людей труда, выступает за развитие реального сектора экономики. Депутаты-оппозиционеры зарегистрировали в Верховной Раде альтернативный проект Трудового кодекса, который защищает права работников и профсоюзов и соответствует Конституции Украины.