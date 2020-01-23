Грипп в Украине: за неделю заболели более 140 тысяч [ Редактировать ]
С 13 по 19 января гриппом в Украине заболели более 142 тысячи человек, из них более 60% - дети. Об этом сообщает пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что в большинстве регионов Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемических уровнях,
"По результатам лабораторного исследования в 13 из 45 образцов материалов определены вирусы гриппа: 6 - типа А(Н1) pdm09, 2 - типа А(Н3), 3 - типа А не субтипированый и 2 - типа B.... В большинстве регионов Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемических уровнях, за исключением Тернопольской области, где зарегистрировано низкую эпидемическую активность гриппа и ОРВИ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в течение прошлой недели против гриппа вакцинировано почти 1,5 тысячи человек, а с начала октября прививки сделали почти 232 тысячи человек.
Ранее мы писали о том, как защититься от гриппа. А также сообщалось, что в Чернигове зафиксировали вспышку ботулизма, а также под Львовом люди массово отравились в ресторане.
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