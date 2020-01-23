Грип в Україні забрав життя 11 людей [ Редактировать ]
Від початку епідсезону від грипу померло 11 українців. У містах оголошують карантин. Від сьогодні і до третього лютого навчання призупинили у школах Кам'янця-Подільського.
Дитсадочки працюватимуть у звичному режимі. На вимушених канікулах і учні 29 шкіл Кропивницького. Ще у п'яти школах оголосять карантин від сьогодні. Медики констатують стрімке зростання захворювань на грип і ГРВІ.
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