Смертельный коронавирус: кто находится в зоне риска [ Редактировать ]
Ученые в Китае из Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР составили отчет об эпидемиологической ситуации и выяснили, кто более восприимчив к вирусу. Об этом сообщает South China Morning Post.
Как выяснилось, молодые люди не слишком восприимчивы к коронавирусу. Жертвами стали пожилые люди, возраст которых составляет от 48 до 89 лет. Также, все кто умер от коронавируса имели некоторые болезни.
Умершие имели хронические заболевания: диабет, ишемическую болезнь сердца или болезнь Паркинсона.
Самой молодой жертвой стала 48-летняя женщина, которая ранее перенесла инсульт и страдала хроническим диабетом.
"По имеющимся у нас эпидемиологическим данным, молодые люди в действительности не слишком восприимчивы к заболеванию", - цитирует эксперта издание.
Напомним, в США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. В то же время в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.
Также, с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
Кроме того, украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.
по теме
Смертельный коронавирус: в Китае закрывают еще один город
В Китае еще один город ограничили въезд и выезд
В Китае изобрели новый метод борьбы с коронавирусом
Ученые в Китае изобрели успешный метод лечения нового коронавируса
Женщина "тайно" перевезла коронавирус в Париж
Посольство КНР во Франции обратилось к гражданке Китая, которая прилетела с Уханя с признаками заражения коронавируса
Избегать контакта с людьми и мыть руки с мылом: как не заразиться коронавирусом
По всему миру в геометрической прогрессии растет число жертв нового вируса, который поражает дыхательные пути и способен передаваться от человека к человеку
Украина отправляет самую молодую экспедицию в Антарктиду
Группа украинских ученых из 12 участников отправятся в экспедицию в Антарктиду