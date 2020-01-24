Ученые в Китае из Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР составили отчет об эпидемиологической ситуации и выяснили, кто более восприимчив к вирусу. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как выяснилось, молодые люди не слишком восприимчивы к коронавирусу. Жертвами стали пожилые люди, возраст которых составляет от 48 до 89 лет. Также, все кто умер от коронавируса имели некоторые болезни.

Умершие имели хронические заболевания: диабет, ишемическую болезнь сердца или болезнь Паркинсона.

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Самой молодой жертвой стала 48-летняя женщина, которая ранее перенесла инсульт и страдала хроническим диабетом.

"По имеющимся у нас эпидемиологическим данным, молодые люди в действительности не слишком восприимчивы к заболеванию", - цитирует эксперта издание.

Напомним, в США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. В то же время в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.

Также, с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.