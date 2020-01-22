С 23 января в Китае введут временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым коронавирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города будет приостановлена.

"С 10:00 (по местному времени, 05:00 мск) 23 января работа общественного транспорта города Ухань, метро, паромов и рейсов дальнего следования временно приостанавливается. Без особых причин жителям не следует покидать город. Исходящие рейсы из аэропорта и вокзалов временно закрыты. О времени их восстановления будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении.

Украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.

В США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. Отметим, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.