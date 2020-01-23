Ученые в Китае изобрели успешный метод лечения нового коронавируса. Об этом сообщает Dailymail.

Врачи разработали метод лечения с использованием экстракорпорального насыщения крови кислородом.

Этот метод использовали в Ухане, где зафиксировали вспышку коронавируса. Благодаря новому методу насыщения крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который был на грани смерти.

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Как сообщили медики, состояние мужчины начинает улучшаться и в скором времени его могут выписать из карантина.

Как сообщалось ранее, с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым коронавирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.

Украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.