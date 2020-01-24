В пятницу, 24 января, стало известно, что одна из самых главных достопримечательностей французской столицы - Эйфелева башня - закрылась из-за забастовки обслуживающего персонала, Об этом сообщает interfax.com.ua.

Так, в компании, обслуживающей Эйфелеву башню, указали, что участие сотрудников в забастовке "не позволяет принимать посетителей, гарантируя им при этом необходимую безопасности".

Отмечается, что с начала декабря, когда начались протесты против пенсионной реформы во Франции, башню закрывают уже третий раз.

Ранее мы писали о том, что Google назвал самые популярные достопримечательности. А также в Париже зафиксировали рекордную дорожную "пробку".

Кроме того, podrobnosti.ua писали о том, что во Франции происходят массовые страйки.