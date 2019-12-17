Черговий "чорний вівторок" у Парижі. Знову не доступна для туристів Ейфелева вежа, скасовані рейси потягів, не працює половина громадського транспорту. Усе через страйки проти пенсійної реформи, які не вщухли навіть після відставки автора скандального законопроєкту. Чому - пояснить Олена Абрамович.

Мітинги проти пенсійної реформи - день тринадцятий. Сьогодні демонстрації особливо масштабні. На роботу не вийшли 60% учителів у Парижі, а по країні не відкрилася чверть шкіл. Національна залізниця скасувала 80% потягів. І вдруге за час страйків зачинили головний туристичний об'єкт - Ейфелеву вежу.

"Мій хлопець уперше в Європі. І саме сьогодні не працює метро, ми не можемо відвідати вежу. Дуже прикро. Ми тут лише на два дні, сподіваюся, завтра все вдасться", - говорить Жулі Боне, туристка з Бельгії.

Страйки починають дратувати вже й жителів Парижа, які спочатку здебільшого підтримували протести.

"Я вже тиждень у таких умовах. І хоча живу в Парижі, навіть щоб дістатися кудись за кілометр, треба витратити не одну годину. Це все дуже складно. Таке враження, що залізничники працюють лише на себе".

Ще більше французи занепокоєні через те, що за тиждень Різдво. І плани відвідати родичів у більшості населення можуть зірватися. Міністр фінансів Франції наполягає - залізничники повинні поступитися.

"Потяги мають їздити в період Різдва. І вони мусять це робити не для уряду чи профспілок, а заради французьких людей. Це час свят, час об'єднання сімей", - говорить Бруно Ле Мер, міністр фінансів Франції.

Вирішити суперечку на політичному рівні поки що не вдається. Напередодні у відставку вже пішов автор пенсійної реформи - верховний комісар з питань пенсій Жан-Поль Делево. Проте не стільки через небажання її продовжувати, скільки через скандал. Журналісти розкопали, що він не все вказав у декларації про статки і має конфлікт інтересів. Тож головні причини протестів не усунуті.

"Наша профспілка вимагає чесної та справедливої пенсійної реформи. Ми завжди виступали "за" універсальну систему. Але урядовий проєкт має величезну червону лінію - це "віковий період". Ми категорично проти", - говорить Лорен Бергер, голова CFDT, найбільшої профспілки Франції.

Згідно з реформою, частині французів доведеться працювати на два роки довше - до 64, щоб заробити на повну пенсію. Французький уряд хоче уніфікувати пенсійну систему, яка наразі налічує понад півсотні варіантів нарахування виплат. Новації зачеплять майже всі категорії населення, тож масштабні страйки не припиняються.