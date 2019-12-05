Чорний четвер у Франції. Там триває найбільший страйк за останні роки. На роботу не вийшли вчителі, лікарі, водії й навіть поліцейські. Що спонукало людей до протестів і які в них шанси домогтися свого - далі в сюжеті.

Безлюдні вокзали та станції метро. Табло з розкладом руху порожні. Навіть в одному з найзавантаженіших вокзалів Європи - Гар дю Нор - сьогодні ані душі. Залізничний рух по країні - практично паралізований. У Парижі працюють лише дві автоматизовані гілки метро.

"Я тепер замислилася, що робити - намагатися все ж таки якось дістатися на роботу чи скасувати все й піти додому. Їздити громадським транспортом і в звичайні дні не надто приємно, а коли такий масштабний страйк - і поготів", - говорить Дгурха, жителька Парижа.

Саме працівники транспортної сфери стали ініціаторами загальнонаціонального страйку. У такий радикальний спосіб протестують проти пенсійної реформи президента Макрона. Він хоче перейти до єдиної універсальної системи. Адже зараз у Франції діє понад 40 різних пенсійних програм. Макрон каже - це надто заплутано й надто дорого.

"Якщо цю реформу ухвалять, я матиму пенсію тисячу євро. І це при тому, що я щодня прокидаюсь о 4 ранку, працюю у вихідні та свята", - говорить Яннік Друе, голова профспілки автобусних перевізників.

Президент пропонує підвищити пенсійний вік та запровадити бальну систему. Вона враховуватиме кожен відпрацьований день. Тобто розмір пенсії залежатиме від кількості балів. А через це чимало професій залишаться без привілеїв. Тож на масштабні демонстрації вийшли вчителі, лікарі, енергетики, авіадиспетчери, і навіть поліцейські та представники судів.

"Багато вихователів пішли на протест. Деякі не змогли дістатися на роботу. Тож наш садочок сьогодні зачинений", - говорить Крістель, працівниця дитячого садка.

У багатьох школах скасували навчання, у лікарнях залишилися тільки чергові бригади. Навіть Ейфелева вежа сьогодні під замком. Та більшість французів готові стерпіти незручності заради досягнення мети. За опитуванням, страйк підтримують майже 70 відсотків громадян. В уряді кажуть - до протестувальників дослухаються.

"Ми продовжуємо переговори з профспілками. Верховний комісар із пенсійної системи оприлюднить свої висновки в понеділок-вівторок. А далі - прем'єр-міністр оголосить конкретні пропозиції щодо нової пенсійної системи. Тож я сподіваюся, що ми дійдемо згоди з профспілками. І цей страйк закінчиться якнайшвидше", - говорить Жан-Баптист Джеббарі, міністр транспорту Франції.

Більшість учасників протесту страйкуватимуть і завтра. А деякі профсоюзи обіцяють не здаватися, поки пенсійну реформу не скасують.

Французька влада сподівається уникнути повторення подій 95 року. Тоді загально національний страйк через пенсійну реформу тривав три тижні. І в результаті уряд був змушений дослухатися до людей.