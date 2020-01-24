Аномальний холод у Флориді: ящірки падають з дерев [ Редактировать ]
Аномальний холод вдарив по Флориді. Температура на півострові упала до мінус одного градуса за Цельсієм. Через це заціпеніли місцеві ігуани. Ці рептилії впадають у сплячку при мінус сіми.
Тож місцеві жителі масово знаходять захололих ящірок, що падають із дерев. Крім того, до бухти тампа припливли зграї ламантинів.
На зафільмованих з повітря кадрах видно, як рідкісні тварини скупчилися, щоби зігрітися на мілководді.
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У Флориді через аномальний холод з дерев падають ігуани
Місцеві жителі масово знаходять захололих ящірок, що падають з дерев
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