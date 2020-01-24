Аномальний холод вдарив по Флориді. Температура на півострові упала до мінус одного градуса за Цельсієм. Через це заціпеніли місцеві ігуани. Ці рептилії впадають у сплячку при мінус сіми.

Тож місцеві жителі масово знаходять захололих ящірок, що падають із дерев. Крім того, до бухти тампа припливли зграї ламантинів.

На зафільмованих з повітря кадрах видно, як рідкісні тварини скупчилися, щоби зігрітися на мілководді.