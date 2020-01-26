В Україні не підтвердилися випадки захворювання на китайський коронавірус. Хворим, яких раніше госпіталізували - діагностували грип. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Тим часом в аеропорту Бориспіль розпочали перевірки усіх пасажирів, які прибувають із Китаю. Більше розкаже Олена Логінова.

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко демонструє безконтактний термометр. Відсьогодні у аеропорту Бориспіль такими приладами епідеміологи вимірятимуть температуру пасажирів усіх прямих рейсів із Китаю. При перших ознаках інфекції людину доставлять у лікарню - для обстеження.

"Сьогодні прилетіло до України прямим рейсом з Китаю 150 чоловік. Всім їм була проведена термометрія інфочервоним термометром. Жодної людини з підвищеною температурою тіла не було виявлено. Всі допущені і пройшли прикордонний контроль. Сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я з закладами охорони здоров'я готове і налаштоване в разі появи такого вірусу досить ранньо його виявити і надати всю медичну допомогу", - говорить Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України.

Такі перевірки в аеропортах запровадили згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. В МОЗ повідомили - інкубаційний період коронавірусу може тривати до 14 днів. І як вже встановили - навіть у цей період носії інфекції можуть заражати оточуючих.

"До 14 днів у людини не може бути симптомів взагалі. Тому попереджена вся медична спільнота в Україні. Оскільки людина при появі перших симптомів звертається завжди до лікаря і лікар насторожено. Перше, повинен запитати чи були подорожі в Китай. Чи були подорожі в певні провінції. Випадків інфікування людей за межами Китаю від тих хто був в Китаї, інфікувався і перевіз поки що не зафіксовано", - говорить Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України.

Наразі пряме сполучення Україна має лише з китайським містом Санья - на туристичному острові Хайнань. Звідти щотижня повертаються сотні українських туристів. Поки що рейси скасовувати не збираються.

"Ми зустрічаємо прямі рейси з Китаю з міста Санья. Вони відбуваються 4-5 разів на тиждень. В місті Санья, звідки у нас всі рейси відбуваються випадків захворювання на коронавірус не зафіксовано", - говорить Микола Корнієнко, в. о. директора лабораторного центру МОЗ України.

Ситуацію з підготовкою до боротьби з коронавірусом сьогодні обговорили під час зустрічі президент Володимир Зеленський і очільниця МОЗ Зоряна Скалецька. Глава держави закликав медиків більше розповідати українцям про хворобу та посилити заходи безпеки в аеропорту Бориспіль.

"Я б все ж таки розгорнув там якийсь серйозний медичний штаб в Борисполі. Я думаю, що ви щодня будете отримуківати рекомендації, щодня буде щось нове з'являтися, щоб потім не доганяти цей вірус. Яось збільшити комунікацію, тому що ми її не бачимо. По телевізору не бачать, в новинах нам тільки кажуть про саттистику, де в країнах скільки випадків, але не кажуть, що нам потрібно робити", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Головні ж рекомендації медиків - регулярно мити руки, уникати людей, які кашляють або чхають та у разі появи перших симптомів застуди - негайно звертатися до лікаря. Так можна убезпечити і себе і оточуючих.