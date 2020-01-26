Українське кіно цього тижня показували у Брюсселі. Там проходить фестиваль "Бріджес Схід-Захід". Що представив Київ для західної публіки - розкаже Олена Абрамович.

Кінотеатрів у Брюсселі найбільше на душу населення з усіх міст ЄС. Але охочі не лише подивитися фільм, а й з режисером поспілкуватися, зазвичай йдуть до культурного мистецького BOZAR. До того ж, тут показують особливі стрічки.

Цього тижня демонструють фільми з країн східного партнерства. Програму назвали Bridges, тобто мости між Сходом та Заходом. Це кіно з України, Грузії, Молдови, Білорусі, Азербайджану та Вірменії.

"Для центру BOZAR важливо розповідати про те, що таке Європа. Не лише Європа з 28 країн-членів, бо в нашому розумінні вона більша. Так званий регіон східного партнерства має багато талантів. Майже кожна з цих країн має свою історію кіно, тож режисери передають хороше відчуття", - говорить Жульєт Дюре, голова кіновідділу центру образотворчих мистецтв BOZAR.

Відкрились дні східноєвропейського кіно драмою-антиутопією "Атлантида" українського режисера Валентина Васяновича. У фільмі показано Україну через рік після завершення війни на Донбасі - 2025. Волонтери досі шукають тіла загиблих, сапери розміновують дороги.

В цьому кіно жодного професійного актора. Знімались ветерани АТО, волонтери, солдати збройних сил України, судмедексперти.

"Взагалі це я вперше знявся в фільмі. Мене просто так от видьоргнули, витягнули з війни і засунули в майбутнє цього фільму - в закінчення війни", - говорить Андрій Римарук, виконавець головної ролі у фільмі "Атлантида", військовий експерт фонду "Повернись живим".

Попри непрофесійний акторський склад, стрічка здобула високі нагороди на багатьох фестивалях. Від Венеційського, де отримала другу за значимістю нагороду, до Гамбурга, Лісабона, Торонто, Токіо. Не залишились байдужими і брюссельці.

"Шокуючий фільм, геніальний актор. Відчувається, що для нього це не кіно, а реальність, і це не гра. І для мене це, мабуть, найсильніше у фільмі", - говорить Аіда, жителька Бельгії.

"Справді, фантастичний, дуже сильний фільм. Складний для перегляду, змушує дуже співчувати Україні і переживати за те, що там відбувається. Не лише з людьми, а й з природою. Дуже важливий і трагічний фільм", - говорить Джесіка Вудворд, кінорежисерка з Бельгії.

Продемонстрували у BOZAR ще один фільм про війну в Україні - трагікомедію "Вулкан" Романа Бондарчука. Там йдеться про перекладача ОБСЄ, який вирушає на кордон із Кримом у складі моніторингової місії.

Включили до програми й документальну стрічку "Тато - мамин брат" Вадима Ількова про українського андеграундного перформера Анатолія Бєлова. Який несподівано змушений доглядати за маленькою племінницею та воднОчас не покидає провокативне мистецтво.

"Я обречен на успех".

"Наша ціль була показати різноманітність українського кіно і показати найкращі ігрові артхаусні фільми, які Україна виробила за минулі роки, показати документальне кіно. І показати, що в нас була реально класика, якою можна пишатися, якою треба ділитися", - говорить Денис Іванов, куратор української програми кінофестивалю Bridges.

А класику жанру продемонстрували кінострічки часів радянської "відлиги". Це мелодрама Кіри Муратової "Короткі зустрічі", де головні виконавці - Володимир Висоцький та Ніна Русланова.