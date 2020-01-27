В аеропорту "Бориспіль" тепер ретельно перевіряють усіх пасажирів, які прибувають з Китаю. Їм вимірюють температуру безконтактним інфрачервоним термометром. За перших ознак інфекції людину доправляють до лікарні для обстеження.

Наразі пряме сполучення Україна має лише з китайським містом Санья - на туристичному острові Хайнань. Поки що рейси скасовувати не планують.

На сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом, - повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.