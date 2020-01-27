У Німеччині госпіталізували першу пацієнтку з симптомами вірусної пневмонії [ Редактировать ]
Перевіряють пасажирів і в інших європейських аеропортах. Адже вірус уже дістався Західної Європи. У Німеччині ушпиталили першу пацієнтку з підозрою на вірусну пневмонію нового типу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушив до Пекіна у зв'язку зі спалахом інфекції. Недуга вже забрала життя восьми десятків людей.
Тетяна Логунова зібрала усю нову інформацію про поширення небезпечного коронавірусу.
Спочатку контроль паспортний, а потім ще й санітарний. У аеропорту Парижа медики оглядають усіх пасажирів, які прибули з Китаю. До посилених заходів безпеки люди ставляться з розумінням:
"Нас перевіряли і перед вильотом. У аеропорту, перед посадкою на рейс, у всіх міряли температуру тіла. А в самому літаку провели дезінфекцію".
"Ми постійно носимо маски, щоб захиститися від вірусу. Так безпечніше і для нас і для оточуючих".
У Франції офіційно зафіксовано три випадки захворювання: двоє пацієнтів госпіталізовані у Парижі, один - у місті Бордо.
"Пацієнти, які лежать у нашій паризькій лікарні, почуваються добре. В одного температура ще підвищена, в іншого вже спала. Медики, які піклуються про них, теж в порядку", - зазначає Яздан Язданпанах, керівник інфекційного відділення лікарні Парижа.
"Людина, яка захворіла у Бордо - це громадянин Франції китайського походження. Чоловікові 48 років і він часто літав до Китаю", - зазначає Ніколя Флоріан, мер міста Бордо.
Припускають, новий вірус вже дістався і Німеччини. У Берліні госпіталізували першу пацієнтку з симптомами вірусної пневмонії. Жінка нещодавно подорожувала Китаєм.
Німецькі медики закликають людей не панікувати. Незважаючи на високі темпи поширення хвороби, ризик зараження наразі вони оцінюють, як низький. Втім, радять у випадку поганого самопочуття, одразу звертатися до лікаря. Адже сезонний грип теж може призвести до серйозних ускладнень.
Тим часом, у Китаї, кількість хворих невпинно зростає. Незважаючи на фактичну ізоляцію десятків міст країни, зупинити вірус поки не вдається.
"Ми вважаємо, що вірус може поширюватися і під час інкубаційного періоду. А він триває в середньому 10 днів", - наголошує Ма Сяовей, голова комісії з охорони здоров'я Китаю.
"Це новий вірус, ми ще мало про нього знаємо. Ми не до кінця вивчили еволюцію хвороби, тому не можемо взяти епідеміологічну ситуацію під повний контроль", - наголошує Лі Бін, заступник голови комісії з охорони здоров'я Китаю.
З понеділка Китай припиняє організовану відправку туристичних груп за кордон. Таке рішення ухвалили на екстреній нараді політичного керівництва країни. Лідер КНР Сі Цзіньпін визнав - ситуація складна і темпи поширення вірусу тільки прискорюються.
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