У Франції запрацювала зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Уперше за останні п'ять років у сесійній залі зустрілися українська та російська делегації. За засіданням стежить Ірина Іванова, вона у Страсбурзі.

У новий сесійний рік з новим президентом. Пунктом першим у порядку денному без інтриг і сюрпризів на наступні два роки за простим процедурним рішенням - асамблея обрала своїм головою представника Бельгії шістдесятирічного Гендріка Даємса.

"Шановні колеги, я хочу ці два роки працювати разом з вами для досягнення результату, для відстоювання цінностей ПАРЄ. Звичайно це виклик для нас, але я хотів би сказати - Ліліан Паск'є, минула президент ПАРЄ - їй було дуже важко, але вона навідмінно справилась зі своєю роботою. Вона об'єднала ПАРЄ пройшовши всі труднощі. І я надіюсь що після закінчення мого президентства, через два роки, ви зможете сказати те саме, або хоча б половину. Дякую і до роботи", - говорить Гендрік Даємс, президент ПАРЄ.

Чого чекати для України від нового президента - сказати поки що складно. Даємс, як і його попередники, виступає за діалог. І щоб позиція Києва таки дійшла до нового президента, повноцінно взялася до роботи українська делегація. Це вперше представники новообраного парламенту відстоюють інтереси України в ПАРЄ.

Своє хрещення оновлена делегація проходить вогнем: у перший же день домоглася оскарження повноважень російської делегації. Проти участі представників РФ виступили Литва та Латвія - через дії Росії в Україні та присутність у складі делегації депутатів, обраних, зокрема, жителями окупованого Криму.

На знак протесту проти продовження повноважень делегації РФ у залі піднялися кілька десятків депутатів. Асамблея має 48 годин на розгляд цього оскарження.

"Ми розуміємо, що можна очікувати різних результатів, адже тут дуже багато "лобі" іншої країни. Але те, що ми це вже зробили, і зібрали понад 30 людей, 40 людей, і не тільки з країн "Балтик", а ще й Хорватія ми маємо, Словакія, британці підтримали нас - це дуже важливо", - говорить Єлизавета Ясько голова української делегації в ПАРЄ.

Ще один фронт розгорнувся довкола обрання одним із віце-президентів ПАРЄ росіянина Петра Толстого.

"Ми підняли питання оскарження віце-президента Толстого, який є таким дуже агресивно налаштованим політиком, який має такі доволі різкі висказування проти України, і ми вважаємо, що в Раді Європи такі політики не можуть мати місце і приймати вагомі рішення", - говорить Леся Забуранна, представниця української делегації в ПАРЄ.

Росіяни, після торішнього скасування санкцій почуваються досить упевнено в ПАРЄ. Виконувати рішення асамблеї, ухвалені через анексію Криму та бойові дії на Донбасі - не планують. Мовляв, ці документи ухвалювали без їхньої участі.

"Правила таковые, что отсутствие в зале голосования не освобождает от ответственности. Вы это знаете, и мы это знаем. Но если Россия говорит, что это ее не касается, значит, Россия в очередной раз что-то не выполняет", - вважає Егідіус Варейкіс представник литовської делегації в ПАРЄ.

Про порушення з боку Росії говорили й на неофіційному заході. Круглий стіл про ситуацію в окупованому Криму організував депутат з Литви Емануеліс Зінгеріс. У Кремля вимагають дотримуватися прав людини на півострові. Протистояння триватиме й завтра - асамблея розглядатиме додатковий санкційний механізм, який стосуватиметься країн-порушниць, зокрема й Росії.

"Поки що він виглядає мало реалістично для виконання. Там настільки жорсткі процедури прописані, що їх майже неможливо виконати. Тому наше завдання зм'якшити його, зробити більш реалістичним", - говорить Олексій Гончаренко, представник української делегації в ПАРЄ.

Упродовж тижня депутати також розглядатимуть ситуацію з дотриманням прав людини в Туреччині, Лівії, функціонування демократичних інститутів у Польщі, питання загрози свободі слова та безпеки журналістів у Європі.