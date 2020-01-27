В столице Китая Пекине впервые зафиксировали смерть о коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

От смертельного вируса умер 50-летний мужчина, который заразился вирусом 22 января. Мужчина также посещал Ухань, где ранее произошла вспышка вируса.

В Шанхае из-за эпидемии не работает Диснейленд, а Cirque du Soleil отменил свои представления.

Podrobnosti.ua также отмечали, что в "Борисполе" будут измерять температуру пассажирам из Китая. Также сообщалось, можно ли делать покупки на китайских сайтах без угрозы заразиться коронавирусом.

Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. В изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань жители устраивают драки за еду в супермаркетах.

Ранее мы писали о том, что число зараженных коронавирусом превысило 2000 человек.