В Пекине произошла первая смерть от коронавируса [ Редактировать ]
В столице Китая Пекине впервые зафиксировали смерть о коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
От смертельного вируса умер 50-летний мужчина, который заразился вирусом 22 января. Мужчина также посещал Ухань, где ранее произошла вспышка вируса.
В Шанхае из-за эпидемии не работает Диснейленд, а Cirque du Soleil отменил свои представления.
Podrobnosti.ua также отмечали, что в "Борисполе" будут измерять температуру пассажирам из Китая. Также сообщалось, можно ли делать покупки на китайских сайтах без угрозы заразиться коронавирусом.
Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. В изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань жители устраивают драки за еду в супермаркетах.
Ранее мы писали о том, что число зараженных коронавирусом превысило 2000 человек.
А 27 января, состоялось заседание СНБО, на котором обсудили ситуацию новым коронавирусом из Китая. Так, украинцам было рекомендовано покинуть страну.
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