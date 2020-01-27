Смертельный коронавирус: украинцам рекомендуют покинуть Китай [ Редактировать ]
В понедельник, 27 января, состоялось заседание СНБО, на котором обсудили ситуацию новым коронавирусом из Китая. Поручение провести собрание дал президент Украины Владимир Зеленский.
По результатам совещания, Минздраву поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса:
- Ведомство должно распространить рекомендации о признаках вируса, мерах по его предупреждению и лечению.
- Минздрав совместно с Центром общественного здоровья должен усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации.
- Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.
- Минфину поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.
- Посольство Украины в Китае должно обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию страны.
- МИД будет рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время.
Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
Podrobnosti.ua также отмечали, что в "Борисполе" будут мерить температуру пассажирам из Китая. А также сообщалось, можно ли делать покупки с китайских сайтов без угрозы заразиться коронавирусом.
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