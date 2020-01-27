Пограничники присоединились к мероприятиям по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в Facebook.

В частности, в самом аеропорту - "Борисполе" пограничники проверяют пассажиров из "угрожающих" направлений более тщательно и в индивидуальных средствах защиты.

Осуществляем визуальный осмотр пассажира, а также опрос по его самочувствие, - рассказывает об особенностях проверки инспектор пограничной службы Анна Рябоконь.

Первый заместитель начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Павел Матвийчук отметил, что у пограничников налажено взаимодействие с другими органами, вовлеченными в решение этой проблемы.

Человек, у которого будут выявлены симптомы болезни, передается представителям медицинского учреждения для обследования, - отметил подполковник Матвийчук.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А 27 января, состоялось заседание СНБО, на котором обсудили ситуацию новым коронавирусом из Китая. Так, украинцам было рекомендовано покинуть страну.