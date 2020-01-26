В воскресенье, 26 января, были опубликованы новые данные о больных коронавирусом 2019-nCoV, который является смертельно опасным. Об этом сообщает Reuters.

Так, по последним данным, более 2000 человек во всем мире были заражены новым вирусом. Отмечается, что большинство из них - в Китае. 324 человека находятся в тяжелом состоянии. У 2684 человек - подозрение на инфекцию.

Также известно, что уже 56 человек умерли от этой болезни. Все смерти зафиксированы в Китае. За последние сутки еще 300 человек заразились коронавирусом.

Медицинские службы продолжают отслеживать тех, кто имел контакты с зараженными. Сейчас называется число 7989 человек. При этом 1085 пациентов были сняты с медицинского учета.

Отмечают, что в Канаде уже зафиксирован первый случай заражения вирусом. А в Шанхае зафиксировали первую смерть.

Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.

Podrobnosti.ua также отмечали, что в "Борисполе" будут мерить температуру пассажирам из Китая. А также сообщалось, можно ли делать покупки с китайских сайтов без угрозы заразиться коронавирусом.