Суд болгарского города Бургас отправил под стражу на 40 дней подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина). Об этом сообщает Flagman.

Известно, что на заседании Левин просил отпустить его под домашний арест с ношением электронного браслета. Он заявил, что у него якобы серьезные проблемы со здоровьем и еще в Украине ему сделали четыре операции на сердце.

Впрочем, в прокуратуре посчитали, что подозреваемый может скрыться, поэтому настаивали на содержании под стражей до экстрадиции в Украину. Так, суд в Бургасе отправил Левина под стражу на 40 дней.

Напомним, 20 января в Херсоне прошли обыски, в результате которых Павловского задержали в ходе спецоперации. Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Позже сообщалось о том, что подозреваемого в создании группировки отвезли в Киев.

Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибшей активистки Екатерины Гандзюк и пообещал наказать всех виновных