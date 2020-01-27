Жодного випадку захворювання в Україні на китайський коронавірус не виявлено

Україну поки що оминає новий штам коронавірусу, який виявили в Китаї. За даними МОЗ, жодного випадку захворювання насьогодні не підтверджено. Утім контроль над імовірним поширенням вірусу в країні посилюють. Докладніше про ситуацію щодо коронавірусу в Україні - дивіться в матеріалі.

Жодного випадку захворювання в Україні на китайський коронавірус не виявлено. Таке повідомлення сьогодні з'явилося на сторінці МОЗ у "Фейсбуці". Щоправда до цього деякі інтернет-видання поширили інформацію про зафіксований факт. Але цей коронавірус - місцевий, не китайський. Ситуацію відразу ж прокоментували в Київському лабараторному центрі

"Шановні громадяни! Прохання не розводити паніку з приводу виділеного коронавірусу. Виділений нами коронавірус циркулює на території України десятиріччями та, як правило, викликає захворювання верхніх дихальних шляхів легкого або середнього ступеня тяжкості. Коронавірус китайського походження не виділявся!"

А в МОЗ наголосили: різновидів коронавірусу понад пів сотні. Підозри про виявлення китайського штаму на території України не підтвердилися. Та контроль щодо можливого поширенням вірусу в країні посилили.

Так, в аеропорту "Бориспіль" ретельно перевіряють усіх прибулих із Китаю пасажирів. Їм міряють температуру безконтактним інфрачервоним термометром і за перших небезпечних ознак доправляють у лікарню для додаткового обстеження.

Пряме сполучення Україна має лише з китайським містом Санья, що на острові Хайнань. Рейсів звідти наразі не скасовують. Щодо товарообігу з Китаєм заборон немає.