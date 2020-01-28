Лише за минулу добу зафіксували ще понад тисячу випадків недуги

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про підвищення загрози поширення коронавірусу у світі. В Китаї кількість загиблих від інфекції зросла до ста шести. Загалом офіційно заражених у країні нині 4 тисячі 100 осіб.

Лише за минулу добу зафіксували ще понад тисячу випадків недуги. Щоб обмежити поширення епідемії, в Піднебесній заблокували в'їзд до кількох міст та запровадили заборону на торгівлю дичиною.

Напередодні перше захворювання коронавірусом зареєстрували в Німеччині. Пацієнт перебуває в лікарні поблизу Мюнхена. За словами медиків, його стан задовільний.