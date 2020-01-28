Китайський коронавірус: ВООЗ оголосила про підвищення загрози [ Редактировать ]
Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про підвищення загрози поширення коронавірусу у світі. В Китаї кількість загиблих від інфекції зросла до ста шести. Загалом офіційно заражених у країні нині 4 тисячі 100 осіб.
Лише за минулу добу зафіксували ще понад тисячу випадків недуги. Щоб обмежити поширення епідемії, в Піднебесній заблокували в'їзд до кількох міст та запровадили заборону на торгівлю дичиною.
Напередодні перше захворювання коронавірусом зареєстрували в Німеччині. Пацієнт перебуває в лікарні поблизу Мюнхена. За словами медиків, його стан задовільний.
по теме
Коронавірус у Китаї: до Уханя відправляють медиків з інших провінцій
Між тим, у Китаї загиблих від вірусу вже 81. Інфікованих понад три тисячі. В усіх випадках, коли недугу виявили за межами Китаю хворі перед цим відвідували провінцію Хубей
Коронавірус у Китаї: місто Ухань відрізали від світу
Вулиці 11-мільйонного міста спорожніли. Хто не встиг виїхати - сидить удома. Саме тут в грудні з'явився новий вірус, тут же наразі переважна більшість хворих і загиблих. Зупинений рух громадського транспорту, сюда не їздять потяги та не літають літаки
Кількість загиблих від коронавірусу зросла до 106
До 106 зросла кількість загиблих від смертельного коронавіруса в Китаї. Загалом офіційно заражених в країні наразі 4 тисячі 100 осіб. Лише за минулу добу зафіксували іще понад тисячу випадків захворювання
Епідемія коронавірусу: влада Китаю закрила на карантин 11 міст
У місті Ухань, звідки почалося поширення вірусу, на вулицях ані душі. Зрідка в крамницях можна побачити людей у масках. Місто закрите на карантин уже четвертий день
Смертельный коронавирус: количество умерших возросло
26 января в провинции Хубэй зафиксировали новые смертельные случаи