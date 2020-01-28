В понедельник, 27 января, в Ивано-Франковске госпитализировали в инфекционную больницу 7 иностранных студентов медуниверситета. Так, медики поставили предварительный диагноз - "пищевая токсикоинфекция". Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что больные жаловались на общую слабость, боли в животе, повышенную температуру, диарею. Студенты связывают возникновение заболевания с употреблением лаваша с куриным мясом, приобретенным в местном заведении "Сэндвич-бар".

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Специалисты службы начали санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции. Основные нарушения, которые были обнаружены: привозная вода неизвестного происхождения, отсутствие контроля температурного режима холодильного оборудования, приготовление куриного мяса в домашних условиях и отсутствие маркировки на некоторых продуктах.

"Ситуация находится на контроле в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области. Результаты санэпидрасследования, внеплановой проверки, лабораторных исследований, будут доведены до общественности и направлены в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области трое детей отравились газом.