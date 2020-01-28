В Ивано-Франковске студенты массово отравились в местном кафе [ Редактировать ]
В понедельник, 27 января, в Ивано-Франковске госпитализировали в инфекционную больницу 7 иностранных студентов медуниверситета. Так, медики поставили предварительный диагноз - "пищевая токсикоинфекция". Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.
Сообщается, что больные жаловались на общую слабость, боли в животе, повышенную температуру, диарею. Студенты связывают возникновение заболевания с употреблением лаваша с куриным мясом, приобретенным в местном заведении "Сэндвич-бар".
Специалисты службы начали санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции. Основные нарушения, которые были обнаружены: привозная вода неизвестного происхождения, отсутствие контроля температурного режима холодильного оборудования, приготовление куриного мяса в домашних условиях и отсутствие маркировки на некоторых продуктах.
"Ситуация находится на контроле в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области. Результаты санэпидрасследования, внеплановой проверки, лабораторных исследований, будут доведены до общественности и направлены в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области трое детей отравились газом.
по теме
В Киеве нашли труп без лица
В Киева на улице Марганецкой, 9а случилось происшествие
Туманы и гололедица: украинцев призвали быть осторожными
Во вторник, 28 января, в Украине ожидается туман и гололедица
Под Одессой в пожаре погибли двое человек
В понедельник, 27 января, в Одесской области в поселке Тарутино произошел пожар
В Харькове мужчина взорвал гранату в квартире и погиб
Так, известно, что происшествие случилось в Московском районе на улице Светлой
В Киеве на Позняках мужчина выбросился из окна многоэтажки
В воскресенье, 26 января, в Киеве на улице Анны Ахматовой, 35 случилось страшное происшествие