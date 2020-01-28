Леся Никитюк восхитила поклонников своими секретами красоты [ Редактировать ]
Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно ошарашила поклонников, восхитила фанатов новым снимком. Так, соответствующее фото появилось в Instagram звезды.
Звезда отправилась в ОАЭ на отдых, где она занимается упражнениями в зале и на свежем воздухе. Никитюк рассказала о своих средствах, которые она носит с собой на пляж в сумке.
"Что у меня в пляжной сумочке? Крем (защищает лицо от солнца и от пигментации). Крем для тела SPF 50+. Увлажняющая дымка. Лосьон для ног с кокосовым маслом и витамином Е ( хайлайтер плюс увлажнение). Масло для губ", - поделилась своими секретами Леся.
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