Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками откровенным фото в Instagram, на котором она без белья.

Звезда удивила поклонников фото, на котором она прогуливается по улице в откровенном платье. На снимке можно заметить, что 28-летняя модель без белья.

"Красотка", "Ты идеальная", "Снова в полотенце гуляешь?", "Ты невероятно красивая", - комментировали в сети поклонники.

Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.

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