Мэр Уханя уйдет в отставку из-за коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 28 января, в Китае мэр города Ухань Чжоу Сяньван заявил, что намерен подать в отставку со своего поста. Об этом сообщает CCTV.
Также он отметил, что такое решение он принял в знак признания вины перед жителями города.
Раньше сообщалось о том, что количество погибших вследствие заражения коронавирусом достигло 106 человек.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.
Также читайте, как в Пекине сотрудниками полиции был арестован мужчина-пранкер, который написал в социальных сетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом. А в Китае собака спасла своей хозяйке жизнь. Пес по имени Кими испортил паспорт женщины.
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