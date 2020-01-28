Во вторник, 28 января, в Китае мэр города Ухань Чжоу Сяньван заявил, что намерен подать в отставку со своего поста. Об этом сообщает CCTV.

Также он отметил, что такое решение он принял в знак признания вины перед жителями города.

Раньше сообщалось о том, что количество погибших вследствие заражения коронавирусом достигло 106 человек.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.

Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.

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