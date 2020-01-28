Авиакатастрофа в Казахстане: пилот неожиданно скончался [ Редактировать ]
Во вторник, 28 января, умер второй пилот самолета, который потерпел крушение в Казахстане в декабре 2019 года. Авиапроисшествие случилось в лайнером компании Bek Air. Об этом сообщило управление общественного здоровья Алматы на своей странице в Facebook.
"Сегодня умер второй пилот рухнувшего самолета Bek Air. Пострадавший был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из городской клинической больницы №4 на амбулаторное лечение в поликлинику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в медицинском учреждении мужчина 1965 года рождения находился под наблюдением кардиолога, хирурга, терапевта и психолога.
В 18:00 по местному времени (14:00 по Киеву) в службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния его здоровья.
"Скорая приехала вовремя, были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые, однако, были безуспешны", - констатировали в управлении.
После авиакатастрофы второму пилоту была проведена сложная операция на позвоночнике, он находился в тяжелом состоянии. Командир самолета погиб на месте.
Ранее мы писали о том, что количество погибших в результате падения пассажирского самолета в Казахстане возросло.
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