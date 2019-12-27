Крушение самолета в Казахстане: количество жертв возросло [ Редактировать ]
В четверг, 27 декабря, количество погибших в результате падения пассажирского самолета в Казахстане возросло. Об этом сообщают местные СМИ.
По информации Министерства здравоохранения Украины, количество пострадавших в результате падения самолета под Алматы составило 67 человек, 8 - в крайне тяжелом состоянии.
Также сообщается о 53 пострадавших, состояние десяти из них оценивается как крайне тяжелое.
Ранее сообщалось, что жуткая авиакатастрофа унесла жизни спасателей, а также у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.
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