Футбольный клуб "Львов" подписал контракт с украинским защитником Андреем Бусько, который играл ранее в клубе "Карпаты". Об этом сообщается на сайте клуба.

Бусько проведет в составе "сине-золотых львов" три года, именно на такой срок они подписали контракт. Игрок теперь сможет играть в защите и полузащите команды. Он уже успел приехать к команде на учебно-тренировочные сборы в Турции.

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Он стал воспитанником львовского футбола, а в июле 2017 дебютировал в УПЛ в матче против киевского "Динамо". Также, он играл в 2019 году в "Движение". Впоследствии вернулся в "Карпаты", где был игроком ротации.

Он стал участником студенческой сборной Украины на Универсиаде-2017 года.