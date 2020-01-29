Защитник Бусько перешел с "Карпат" во "Львов" [ Редактировать ]
Футбольный клуб "Львов" подписал контракт с украинским защитником Андреем Бусько, который играл ранее в клубе "Карпаты". Об этом сообщается на сайте клуба.
Бусько проведет в составе "сине-золотых львов" три года, именно на такой срок они подписали контракт. Игрок теперь сможет играть в защите и полузащите команды. Он уже успел приехать к команде на учебно-тренировочные сборы в Турции.
Он стал воспитанником львовского футбола, а в июле 2017 дебютировал в УПЛ в матче против киевского "Динамо". Также, он играл в 2019 году в "Движение". Впоследствии вернулся в "Карпаты", где был игроком ротации.
Он стал участником студенческой сборной Украины на Универсиаде-2017 года.
Раньше сообщалось о том, что Роналду впервые за 6 лет проиграл финал. А также Роналду не включили в состав "Ювентуса".
Читайте также: против легендарного футболиста возбудили уголовное дело. Мы писали, что "Динамо" в меньшинстве проиграло "Заре" битву за Лигу чемпионов.
по теме
Смерть Коби Брайанта: появились имена всех погибших
В воскресенье, 26 января, погиб легенда баскетбола Коби Брайант в авиакатастрофе
Как эффективно делать планку утром
Это лучшее упражнение для развития мышц пресса и ног
Игрок NBA Коби Брайант погиб вместе с дочерью
В воскресенье, 26 января, в городе Калабасас легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе.
"Челси" может продать вратаря Кепу
Команда лондонского "Челси" продаст своего главного вратаря Кепу Аррисабалагу
Андрей Ярмоленко продолжит свою карьеру в Турции - СМИ
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить свою карьеру в "Бешикташу"