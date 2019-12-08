В 17 туре украинской Favbet лиги в гости к столичному "Динамо" приехал конкурент за вторую строчку в турнирной таблице чемпионата - луганская "Заря".

Подопечные Виктора Скрипника, обыгравшие в прошлом туре "Карпаты", со стартового свистка взялись за дело. "Черно-белые" создали первый голевой момент у ворот Дениса Бойко уже на второй минуте встречи. Кабаев откликнулся на прострел с фланга Громова, от гола хозяев спасла перекладина.

Не прошло и четырех оборотов минутной стрелки, как гости все-таки повели в счете. Богдан Михайличенко после передачи от партнеров сместился в центр, красиво убрал на замахе Попова и технично пробил в дальний угол, забив своей первой команде.



Пропустив быстрый мяч, киевляне заметно активизировались, но "Заря" продолжила создавать опасные моменты. На 17-ой минуте Владлен Юрченко вывел Громова на рандеву с голкипером - вратарь "Динамо" спас команду от второго гола. А уже через пять минут в который раз сыграло главное правило футбола - не забиваешь ты - забивают тебе. Вербич откликнулся на фланговую подачу Кендзеры, сравняв счет в матче ударом головой.

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Несмотря на пропущенный гол, "Заря" продолжила играть первым номером. Стоит отметить, что средняя линия "бело-синих" уж очень слабо смотрелась в первой половине встречи. Игроки столичного клуба проигрывали практически все единоборства на своей половине поля. Тем не менее, это не мешало хозяевам создавать опасные моменты. Очередной такой стандарт у ворот гостей мог завершиться голом, но после подачи Цыганкова и удара Попова мяч "облизнул" перекладину и вылетел за пределы поля. Со счетом 1-1 команды ушли на перерыв.



Начало второй 45-минутки стало переломным для "Динамо". Центрбек столичного клуба Тамаш Кадар грубо сфолил на Громове, за что получил отложенное второе предупреждение, оставив хозяев в меньшинстве. Спустя несколько минут Дмитрий Хомченовский заставил гостевой сектор кричать от радости, точно пробив в ближний угол. Этот гол стал дебютным для полузащитника луганчан нынешнем чемпионате.

Уже в следующих атаках "Заря" могла закрепить преимущество, но ударам не хватало точности. В свою очередь киевляне, играя в меньшинстве, искали свои шансы на контратаках.

В заключительные минуты игры "динамовцы" устроили навалу на ворота Шевченко, но ни дальние удары, ни подключение голкипера на угловой не спасли хозяев от поражения. Как итог, подопечные Михайличенко опускаются на четвертую строчку в турнирной таблице, пропуская вперед "Зарю" и "Десну". В четверг, 12 декабря, киевляне проведут решающий матч в Лиге Европы со швейцарским "Лугано". И тренерскому штабу придется изрядно попотеть, чтобы закончить домашний футбольный год на мажорной ноте!

"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск) - 1:2

Голы: Вербич, 22 - Михайличенко, 6; Хомченовский, 56.

"Динамо": Бойко, Караваев, Кадар (до 52), Попов, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Вербич (Цитаишвили, 80), Шапаренко (Шабанов, 57), Цыганков, Беседин (Де Пена, 60).

"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу-Ханна (Арвеладзе, 75), Чеберко, Михайличенко (Вернидуб, 58), Иванисеня (Лунев, 80), Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Громов.

Предупреждения: Кадар, 33, 52; Сидорчук, 85 - Чеберко, 66; Хомченовский, 90+4.

Удаления: Кадар, 52 (второе предупреждение)

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