У ПАРЄ обговорили оскарження повноважень делегації Росії [ Редактировать ]
У ПАРЄ погодили попередній проєкт рішення щодо оскарження повноважень делегації РФ через порушення росіянами зобов'язань перед Радою Європи. Голосування відбудеться сьогодні ввечері. Документ виніс на слухання у моніторинговому комітеті нідерландський депутат ТІні Коксом, один з головних лобістів Кремля у ПАРЄ.
Його ухвалили більшістю голосів. Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди". У проєкті резолюції зазначено: Росія показала прогрес у виконанні вимог Парламентської Асамблеї. І відсутні будь-які згадки про численні порушення прав людини з боку Федерації - і в анексованому Криму, і на Донбасі.
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